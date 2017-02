AMAH aguarda liberação de sua sede no Habitat

Segundo a Associação de Moradores do Habitat (AMAH), os moradores do bairro procuraram a presidente da AMAH, Solange Ribeiro em sua residência para saber porquê as atividades do Projeto José do Amaro estão sendo realizadas na própria residência da presidente, e não na sede da Associação, que se encontra fechada.

Diante dos constantes questionamentos, a presidente esclareceu a todos que a AMAH recebeu o Ofício de número 018/2016, em julho de 2016, do ex- Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, José Roberto Padilha, em que, na época, solicitou a cessão das chaves da sede da Associação, para que fossem realizadas reformas no local para a implantação do PELC (Programa de Esporte e Lazer da Cidade).

Solange Ribeiro conta que “houve um arrombamento da sede que gerou um boletim de ocorrência de número 108-03031/2016-01 e na data de 6 de setembro de 2016, em um acordo entre a Prefeitura de Três Rios e a AMAH perante a Delegada na época, Cláudia Nardy Abbud, as chaves do prédio foram entregues ao ex-Secretário de Esportes e Lazer de Três Rios. E que, no término das obras, as chaves seriam devolvidas para que, tanto a Associação, bem como as atividades do PELC tivessem o pleno uso e disponibilidade da sede”.

Segundo a AMAH, em recente contato pessoal o atual secretário municipal de Esportes e Lazer, Celso Jacob Filho, a presidente entregou “em mãos” as cópias do ofício 018/2016 e também do boletim de ocorrência, em questão. No encontro, segundo Solange, “o Secretário informou que está comprometido com a organização do carnaval no município e que iria procurar o ex-secretário de Esportes e Lazer do município para se informar sobre o fato”. Após esta resposta, a presidente da AMAH Solange Ribeiro repassou a informação à comunidade do Habitat, alegando que os moradores continuam insatisfeitos com o fechamento da sede e que se sentem indignados com a demora na sua reabertura.

Segundo ainda Solange Ribeiro, várias pessoas entraram em contato com a AMAH para a doação de materiais para o projeto José do Amaro, porém a associação está ainda sem respostas e a sede continua fechada até a presente data, com isso prejudicando o atendimento à comunidade.

Com informações da AMAH