Alex Cowboy assina novo contrato com UFC

Alex Cowboy assinou ontem (29), seu quarto contrato com o UFC. Desta vez o trirriense garantiu o direito de disputar quatro novos combates. Seu primeiro contrato foi de três lutas, assim como o segundo e o terceiro. Com bons resultados o atleta vai ganhando cada vez mais espaço no maior evento de MMA do mundo.

Das nove lutas que disputou no UFC, Cowboy venceu seis (Tim Means por finalização; Will Brooks por nocaute; James Moontasri por decisão unânime dos juízes; Piotr Hallmann por nocaute; Joe Merritt por decisão unânime dos juízes e K.J. Noons por finalização, teve duas derrotas e um luta sem resultado (NC).

Feliz por estar perto da família e treinando diariamente em Três Rios, Alex Cowboy, peso-médio (77 kg), já está se preparando para entrar no top 15, ranking dos melhores lutadores do UFC.

“Estamos preparando o Cowboy para que ele chegue ao top 15 para isso vamos trabalhando em cima dos erros e acertando os detalhes para que ele alce novos voos. Ainda não sabemos quando o Cowboy subirá novamente ao octógono, creio que deva ser lá para julho ou agosto, mas ele está à disposição do UFC. Só chamar que o Alex vai estar pronto e disposto”, disse o treinador de Cowboy, André Tadeu.