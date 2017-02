Ainda há lugares disponíveis para a arquibancada coberta do Carnaval de Três Rios

Para não ficar de fora da arquibancada coberta do Carnaval de Três Rios, muita gente chegou cedo para marcar o lugar na fila. A primeira a comprar os ingressos, foi uma senhora que passou a noite na porta do Teatro Celso Peçanha à espera do início das vendas.

Acompanhada de sua filha, garantiu ingresso para toda a família, adquirindo dez lugares. Como nos anos anteriores, a arquibancada coberta será no Terminal, no centro de Três Rios, de frente para a passarela do samba na Avenida Condessa do Rio Novo.

Foram disponibilizados 200 lugares e ainda restam 50 no valor de R$ 40. Cada ingresso dá direito a pessoa a assistir ao desfile oficial no domingo (26) de Carnaval e o desfile das campeãs, no dia 4 de março.

A partir das 14h de hoje (22), as vendas recomeçam no Teatro Celso Peçanha e agora, cada pessoa pode comprar a quantidade de ingressos que desejar e também, assim como foi no primeiro dia de vendas, escolher o lugar.