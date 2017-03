Aguadeiros do Saaetri estarão hoje no desfile das campeãs

Após refrescar e hidratar os foliões que estiveram na Avenida Condessa do Rio Novo para curtir os desfiles das escolas de samba do Grupo A, os aguadeiros do Saaetri estarão de volta à avenida para o desfile das campeãs.

“Os aguadeiros fazem um trabalho maravilhoso, e sempre muito apreciado pela nossa população e visitantes. É muito bonito ver a satisfação do folião em ter água gelada e da melhor qualidade à todo momento “, falou o diretor do Saaetri Alberto dos Santos Lavinas.

Dois pontos de apoio foram montados para garantir o serviço de aproximadamente 30 homens que estarão também neste sábado (4), posicionados ao longo da avenida para atender os espectadores do desfile das campeãs.