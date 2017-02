Agendamento para carteira de trabalho pode ser feito pela internet

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, informa que voltou a funcionar o Sistema de Atendimento Agendado (SAA), via web, para Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine/Setrab), seguindo orientação da Superintendência do Ministério do Trabalho (MTE), no Rio de Janeiro, passam a atender, na segunda-feira (13/02) apenas aos pedidos agendados pelo SAA e não mais presencial como vinha ocorrendo desde o fim do ano passado.

Em negociação com os técnicos da superintendência, profissionais da Secretaria de Trabalho e Renda definiram detalhes para o atendimento nas unidades da pasta (conforme indicadas no link: http://www.rj.gov.br/web/setrab/exibeconteudo?article-id=164788). Vale ressaltar que os Sines, em regiões onde estão localizados postos do MTE, não atendem ao serviço de CTPS, por uma norma do próprio ministério, que é o administrador do sistema.

Em 2016, a secretaria deu entrada em 81.789 requerimentos para confecção de CTPS, entre primeira e segunda via. Em janeiro deste ano, foram 9.223 pedidos. O Estado atendeu a 211.415 formulários para recebimento do Seguro-Desemprego, que também é realizado pelo SAA. Ascom da Secretaria de Trabalho e Renda