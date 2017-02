Acontece hoje a Batalha de Confete do Boca

O Bom das Bocas realiza nesta sexta-feira (17), a partir das 19h, na entrada do bairro Caixa D’ Água, próximo ao pontilhão, a primeira Batalha de Confete do Boca, com banda de Carnaval e apresentação da bateria Furiosa que está marcada para às 21h30.

Segundo o mestre de bateria, Renato, crianças, jovens, adultos e idosos, estão convidados a participar da Batalha de Confete, fantasiados. Pastéis e bebidas serão vendidos no local do evento.