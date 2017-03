Acidente entre carro e trem no centro de Três Rios

Um acidente entre um carro e um trem chamou a atenção de quem passava, no início da tarde de ontem (21), pela Praça Salin Chimelli, no Centro de Três Rios. Priscila Ramos Amado, de 30 anos, conduzia o veículo HB20 branco com placa FMY-6578, que foi atingido pela composição férrea.

O trem bateu na lateral do carro, danificando o lado do carona, que no momento do acidente estava sem passageiro. A jovem, que nada sofreu, estava sozinha dentro do veículo e foi liberada no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado, assim como a PM e também a MRS, empresa responsável pela ferrovia.