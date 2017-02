108ª DP trabalha para dar resposta à população

Em dois meses e dez dias como delegado titular da 108ª DP, André Lourenço conseguiu, juntamente com sua equipe, elucidar todos os crimes que tiveram grande repercussão neste período, sendo três homicídios (dois casos em Levy Gasparian e um em Três Rios) dois roubos a estabelecimentos comerciais e quatro roubos a coletivo.

“Estamos trabalhando sem parar com intuito de dar resposta à sociedade. Quanto mais casos resolvidos, menos força a bandidagem tem. Quanto aos homicídios, prendemos Charles Cândido Pereira, de 30 anos, que assassinou uma senhora, de 76 anos, em Comendador Levy Gasparian. O crime ocorreu em dezembro, assim como prendemos Luis Henrique Moreira Silva, o Vermelhinho, de 39 anos, que matou um menor, de 17 anos, no final de janeiro no bairro Purys. E agora detivemos o suposto autor de um assassinato em Levy, quando uma mulher, de 37 anos, foi enforcada. Ainda estamos concluindo o inquérito do crime, que aconteceu no mês passado, e em breve vamos divulgar para a mídia o desfecho desta história”, contou o delegado.

Durante a entrevista exclusiva, concedida na tarde de ontem (7) ao Entre-Rios Jornal e ao repórter Sérgio Cavalcanti, André Lourenço ainda falou do novo organograma da 108ª DP, Núcleo de Inteligência, greve, Delegacia Online, toten, parceria com a PM, entre outros assuntos relevantes.

Organograma (Planejamento)

O momento é de reestruturação na delegacia e de trabalho voltado para o espírito de equipe e intensificação dos trabalhos de inquéritos para encaminhar ao Ministério Público (MP). Estamos contando com o apoio da PM, que sempre está nos fornecendo informações e efetuando prisões.

Este conjunto de fatores tem dado resultados positivos.

Equipe da 108ª DP

A equipe da 108ª DP tem se empenhado muito, ido a campo investigar, conversado com as pessoas, ouvido testemunhas, verificando imagens de câmeras, enfim, montando um quebra-cabeça para que os casos sejam resolvidos.

Núcleo de Inteligência

Reativei uma sala que estava parada e agora estou tentando colocá-la para funcionar. Precisamos de mesas, cadeiras, ar e computadores. Quero que nela funcione o Núcleo de Inteligência formado pela Polícia Civil e a Polícia Militar, que unidas, poderão desenvolver um trabalho ainda melhor de investigação e com isso mais crimes serão elucidados.

Delegacia Online

A pessoa pode entrar na página https://dedic.pcivil.rj.gov.br e usar o sistema para efetuar o registro online. Além de fazer pelo computador, pode baixar no celular o aplicativo da Delegacia Online Polícia do Rio e também fazer o registro por ali.

É tudo muito fácil, bastar seguir as instruções e ir preenchendo os campos. É importante narrar os fatos, descrever os detalhes, testemunhas, entre outros dados que servirão para a polícia investigar o caso.

A intenção é dar mais comodidade à população. Assim que o registro cair no sistema, ele será avaliado pelos delegados e a pessoa recebe, no e-mail, um documento oficial do registro, assinado pelo delegado.

Com isso o trabalho caminha mais rápido. Às vezes o cidadão fica quatro horas na delegacia para registrar que perdeu um documento e desta forma ele pode agilizar o procedimento que é totalmente legal.

Projeto Toten

Desta forma a população terá um acesso melhor à polícia. O projeto consiste na instalação de alguns totens (terminais eletrônicos) que contará com um computador, ligado à internet, no qual o cidadão poderá fazer o registro de ocorrência.

Caso a pessoa não tenha um e-mail para receber o documento oficial do registro, a proposta é que o local onde fique o toten, possua um e-mail só para receber este documento e depois a pessoa possa retornar para pegá-lo.

Em Três Rios, a ideia é de que dois totens sejam instalados no shopping, em Comendador Levy Gasparian um no posto de saúde central e em Areal ainda vamos conversar com o prefeito para viabilizarmos o local.

Quanto mais a população efetuar os registros, mais dados nós teremos sobre cada localidade e desta forma poderemos criar estratégias de policiamento.

Denúncias

As denúncias são muito importantes e temos que frisar que a identidade de quem está passando as informações será mantida em total sigilo. A população tem que confiar. Ligue para 108ª DP (24) 2252-4633, acesse o Facebook 108ª DP – Três Rios (https://www.facebook.com/108delegaciapolicial/?fref=ts) e ligue o190 da PM e faça sua denúncia.

Greve

Não deixamos de atender as ocorrências graves (auto de prisão em flagrante, cumprimento de mandado de prisão, remoção de cadáver em via pública, roubo de veículo, estupro, homicídio e sequestro) e estamos seguindo os critérios propostos pelo Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro.

A 108ª DP de Três Rios, a 107ª de Paraíba do Sul e a 109ª de Sapucaia aderiram à paralisação dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, que foi, no dia 17 de janeiro. A medida foi tomada como forma de cobrar o recebimento do salário de dezembro, do décimo terceiro salário, das horas extras e de prêmios pelo cumprimento de metas de segurança.