Encerrando a nossa série Vida de Rainha, que desde terça-feira (14), vem contando um pouquinho da história de cada uma das cinco rainhas do Carnaval trirriense, Meiryelem Cunha – Sonhos de Mixyricka, Jô Saldanha – Bambas do Ritmo, Carol Martins – Bom das Bocas e Stefany Dionys – Em Cima da Hora, hoje o dia é de Lorraine Bastos Vieira de Assis, da Mocidade Independente de Vila Isabel.

Antes de se tornar rainha da Mocidade, Lorraine, no ano de 2013, foi rainha de bateria da Em Cima da Hora. Porém ao fazer sua estreia no Grupo A como rainha da Mocidade em 2016, conquistou o troféu Ziriguidum, sendo eleita, por unanimidade, pelos jurados do prêmio como a melhor rainha do Carnaval.

Com apenas, 19 anos, Lorraine vem para seu segundo ano à frente da bateria Explosão de Mestre Ni, que também ganhou, no ano passado, o troféu Ziriguidum, premiação realizada pelo ENTRE-RIOS JORNAL.

Moradora do bairro de Vila Isabel, berço da Tricolorida, Lorraine começou a desfilar aos 7 anos pela Mocidade, passando pela ala infantil, depois foi destaque de chão infantil, ala de passistas até ocupar o posto de rainha, o mais cobiçado de toda agremiação.

“Fiquei sabendo que a Mocidade ia fazer um concurso para eleger uma nova rainha, me inscrevi, concorri ao cargo com duas ex-parceiras de ala de passistas e fui eleita através do voto do júri e de boa parte de componentes da bateria, que também votaram”, explicou a rainha

Para este ano, Lorraine, está se dedicando integralmente à escola de Vila Isabel, onde deseja brilhar em seu posto e para isto a moça vem se preparando para o grande dia que será no domingo (26).

“Na verdade não frequento academias como a maioria faz, (risos), me preparo para o Carnaval sambando durante os ensaios e eventos que a escola promove, afinal, tem preparo melhor que esse? Todo final se semana eu estou na quadra. Em casa também fico ouvindo o samba e criando coreografias para o desfile”, disse Lorraine.

Estudante de fisioterapia, nas horas vagas, a rainha Lorraine gosta de estar na companhia dos familiares, não é muito de curtir baladas, prefere ficar em casa e se dedicar aos estudos. Porém, com a proximidade do desfile, a jovem conta que o foco é o samba, já que o posto requer muita responsabilidade.

“Ser rainha é ter a grande responsabilidade e prazer de levar e apresentar o coração da agremiação na avenida, para mim é uma honra estar à frente da bateria da minha escola. Cada ano é uma emoção diferente e a Mocidade sempre vem com uma energia inigualável e para 2017, eu não espero nada diferente disso”, falou Lorraine.

Para finalizar seus relatos, que foram dados em forma de colaboração para construção de sua história na séria Vida de Rainha, Lorraine, fez alguns agradecimentos.

“Gostaria de agradecer ao meu padrinho de Carnaval, Flávio Bastos, por estar sempre comigo me apoiando e cuidando de mim e a toda agremiação da Mocidade pelo carinho e respeito que sempre tiveram comigo”, disse.

Com a apresentação de Lorraine Bastos, chega ao fim a série que mostrou um pouco da vida das cinco rainhas do Grupo A do Carnaval de Três Rios. O intuito foi apresentar ao público a trajetória dessas moças dentro do mundo do samba e também contar que elas trabalham, estudam, se dedicam à família, se divertem e amam estar à frente de suas baterias.

Ficamos por aqui com o imenso desejo que todas as agremiações façam um belo espetáculo na Avenida Condessa do Rio Novo e as rainhas brilhem e levem emoção ao desfilarem na passarela do samba. Nos vemos em 2018, com mais uma edição do Vida de Rainha.

Na próxima semana vamos trazer os bastidores dos barracões e contar como estão os preparativos finais das cinco escolas do Grupo A.