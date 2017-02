Saaetri coloca o “Bloco” na avenida

O clima de folia já toma conta de Três Rios e a Avenida Condessa do Rio Novo se transforma no palco do carnaval.

E para 2017, o Saaetri faz uma campanha de conscientização sobre a economia de água intitulada “Brinque o Carnaval numa boa. Não desperdice Água à toa”. A autarquia espera estimular o uso consciente deste bem tão precioso, que diariamente ela capta, trata e distribui para milhares de trirrienses.

“No período do carnaval, Três Rios recebe um quantitativo muito alto de visitantes. Criamos esta campanha para que as pessoas possam contribuir evitando o desperdício de água a partir de pequenas mudanças no cotidiano. Sejam em suas casas, propriedades ou estabelecimentos comerciais”, exemplificou o diretor do Saaetri, Alberto Lavinas.

Além da campanha, conhecida da população, a equipe de aguadeiros do Saaetri também estará presente no domingo, dia do desfile das Escolas do Grupo A, para garantir a hidratação dos foliões.

Aproximadamente 30 homens estarão ao longo da avenida devidamente uniformizados e equipados com copos descartáveis e barris de água potável e gelada distribuída gratuitamente. Dois pontos de apoio montados na Av. Condessa do Rio Novo irão auxiliar o abastecimento da equipe e assegurar o fornecimento.

“Os aguadeiros já são parte indispensável do nosso carnaval e neste período de muito calor é importante a hidratação. Por isso, vamos oferecer a todos, água tratada e de qualidade”, finalizou o diretor. Assessoria de Comunicação Saaetri