Crise financeira do estado como objeto de rediscussão do pacto federativo

Antes de elaborar quaisquer julgamentos de valor e responsabilidade sobre a atual crise financeira do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na qual os maiores prejudicados são pessoas de menor poder aquisitivo, que precisam e não recebem atendimentos de saúde, educação, segurança pública, transporte, entre outros, deve-se pensar melhor no que significa nosso Estado para que o Pacto Federativo seja mantido. Nesse ponto, pergunta-se: O seu estado é um pagador ou um recebedor de impostos federais? Não seria o momento para se rediscutir o Pacto Federativo?

Uma visita ao site ( http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=682 ) basta para conhecer o preço que os fluminenses pagam e as razões para que recebamos tratamento diferenciado, afinal, somos o segundo Estado brasileiro que mais contribui para sustentar o alto custo da máquina pública e os delírios do poder. Somente no ano de 2015, os fluminenses, ricos e pobres, pagaram em impostos federais IPI, IRPF, IRPJ, IRRF, IOF, COFINS, PIS/PASEP, entre outros, R$ 101.964.282.067,55, recebeu da União a título de transferência de recursos destinados ao governo do estado e municípios, R$ 16.005.043.354,79, ficando retidos cerca de R$ 85.959.238.712,76. Entrando em crise criada pela disseminação da roubalheira institucionalizada, nada mais justo reconhecer que estamos exauridos pela ganância dos que nos sugaram até os ossos, e agora, nos tratam como se fôssemos os únicos esbanjadores.

Reconhecemos a existência de excessos que precisam ser eliminados, mas, é evidente que os Estados reproduzem os esbanjamentos praticados em Brasília, onde cargos são criados a todo instante para saciar a gula desenfreada de alguns eleitos representantes e defensores dos interesses da população. Absurdo mesmo, manter o que se gasta com milhares de assessores parlamentares, verbas especiais para tudo que se possa imaginar, despesas de gabinetes, viagens e toda sorte de auxílios injustificáveis do ponto de vista moral. Tudo isso, drena ralo abaixo recursos preciosos, frutos do nosso trabalho, que, se bem utilizados, trariam melhores condições de vida para todos os brasileiros, residentes nos estados ricos e nos que menos arrecadam da Federação.

Hoje, sabemos que muito precisa ser ajustado nas contas públicas do Estado do Rio de Janeiro, a começar pelo que se gasta em excesso no Executivo, Legislativo e no Judiciário, nas Estatais, Autarquias e Fundações. Cortes fundamentais para que a população possa ter garantidos serviços de educação, saúde, segurança pública, transporte, estruturados e bem equipados para atender suas necessidades. Afinal, como contribuintes, nada além de reivindicar direitos de acesso a serviços públicos de boa qualidade e o cumprimento de dever provedor do Estado. Discutir com mais seriedade e sem influências corporativas, a importância da gestão competente e eficiente da CEDAE, ajuda a valorizar nossos ativos, evitando entregá-los de bandeja ao mercado financeiro, tampouco, permitir que se perpetuem cabides de emprego para senhores feudais do legislativo estadual.

Não questiono os repasses a título de contribuição dos fluminenses para ajudar nossos irmãos dos estados que arrecadam menos que necessário para custeio de despesas com pessoal, educação, saúde, segurança pública, investimentos em infraestrutura e tudo mais que sirva para a promoção da qualidade de vida dos menos favorecidos. Havemos sempre de ajudar no encurtamento das distâncias entre sonhos e realidade dos mais frágeis, uma questão de solidariedade desperta pela consciência cidadã que todos deveríamos ter.

Contudo, discordo veementemente da forma humilhante imposta aos nossos representantes nos altos escalões do governo em Brasília, como se tivéssemos de nos curvar com pires na mão mendigando favores, esquecendo-se que somos daqueles que pagam o caviar e o champanhe que consomem. Enquanto isso, nossos conterrâneos vagam em filas até para tirar carteira de trabalho, ficam presos em suas casas fugindo de bandosmarginais soltos a aterrorizarnossas cidades, como nunca dantes tão inseguras. Como poucos Estados da Federação autossuficientes, exigimos tratamento diferenciado sim, retorno justo pela histórica contribuição prestada à Nação Brasileira, inclusive, boa parcela do que mantém as fantasias consumistas na Capital Federal.