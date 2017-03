AMAH realiza Carnaval no Habitat e agradece apoio de autoridades municipais

Mais de 500 moradores participaram do bloco Mocidade do Habitat, na terça-feira de carnaval (dia 28). O trio elétrico seguido pelos foliões circulou por diversas ruas do bairro Habitat para Humanidade e Habitat Cidadão. O diretor cultural da associação Claudio Mendes Thompson reforça que “desde o surgimento do bairro Habitat, há 20 anos, nunca houve nenhum Evento Cultural promovido por uma Associação. Esta já é a segunda vez que realizamos odesfile do bloco no bairro, que promete sair do Habitat para desfilar na avenida em 2018”, afirmou.

A Presidente da AMAH, Solange Ribeiro agradece o apoio de todos que contribuíram para a realização do evento. “Queremos agradecer aos esforços do Prefeito Municipal de Três Rios, Josimar Salles por ter apoiado nossa comunidade neste evento; ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Celso Jacob Filho e ao Coordenador Municipal de Cultura e Turismo, que também é Presidente da Liest (Liga Independente das Escolas de Samba de Três Rios), José Rodrigues por terem atendido nossa solicitação, no que diz respeito ao envio do trio elétrico, dirigido por Guilherme e Fred; à Secretaria Municipal de Saúde, pelo envio dos preservativos distribuídos durante o evento, através de uma ação em parceria juntamente com a agência F5 Comunicação e a Clínica Saúde OK”, afirmou a Presidente da AMAH.

Esteve presente no evento, o Juliano Maia, representando a agência F5 Comunicação, informando que “o grupo veio até o bairro com a ação preventiva de entrega de preservativos aos adultos e distribuição de brindes (bolinhas de sabão),trazendo alegria às crianças presentes no evento”, declarou Juliano.

Solange Ribeiro agradece ainda ao Bramil Supermercados por ter realizado já pela segunda vez a doação de 100 camisas do bloco Mocidade do Habitat este ano.

No que diz respeito ao policiamento, a AMAH agradece “ao 38º Batalhão da Polícia Militar do Estado, no comando do Tenente-Coronel Márcio Guimarães, por ter enviado duas viaturas policiais, promovendo a segurança na comunidade, especialmente ao Cabo Bento e Soldado Marques e também ao Cabo Gabriel e Soldado Vieira, nosso agradecimento”.