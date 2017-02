Últimos dias do Festival de Verão 2017

Final de semana de festa em Sapucaia, com os últimos dois dias do Festival de Verão 2017. Com entrada gratuita, e apoio do Ministério do Turismo, o evento vai movimentar a economia local, com aumento da movimentação nos bares, lanchonetes, restaurantes e hotéis.

O evento vai ser realizado no Campo de Anta, no 3º distrito de Sapucaia, na Rua Pedro Fernandes Silva, nº 24. Além dos shows, o Festival de Verão contará com ações organizadas pelas Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte, Meio Ambiente e Ação Social, com atividades esportivas e sociais e noções de bem-estar e saúde.

Importante ressaltar que o que, menores de 14 anos deverão estar acompanhados pelo responsável.

A programação deste sábado é a seguinte:

20h – MC Théo

22h – Marcos & Fernando

00h – Cleber e Cauan

E domingo, finalizando a festa, sobe ao palco às 20h, a Banda Anjo Azul e às 22h, a dupla Maria Cecília e Rodolfo, fechando a festa em grande estilo.

Sobre o Festival

A festa em Sapucaia começou na última semana, com a abertura do Festival de Verão 2017. O evento que reuniu gente boa, muita música, num local aconchegante e povo hospitaleiro. “Os primeiros três dias foram um verdadeiro sucesso. O parque de exposição estava lotado. Outra coisa que também nos chamou a atenção e que foi bem recebido pela população foi o Festival Solidário, onde as pessoas doaram alimentos que serão entregues posteriormente a quem precisa”, explicou o prefeito da cidade, Fabrício Baião.

Além dos shows, o Festival de Verão também conta com Batalha do Passinho, Concurso Garota Verão e ações feitas pelas Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte, Meio Ambiente e Ação Social.