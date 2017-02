Secretaria Estadual de Saúde fala sobre importância de se reforçar cordão de isolamento contra febre amarela

Em nota enviada nesta semana, a Secretaria Estadual de Saúde garante que a chegada do vírus da febre amarela ao território fluminense é pouco provável. Mas especialistas contestam a suposta segurança. Apesar de remota, existe a possibilidade de o vírus chegar à região. E requer cuidados pessoais.

Tentando dar reforço ao cordão de isolamento da doença, a Secretaria Estadual enviou 250 mil doses da vacina para 16 cidades localizadas nas divisas com Minas e Espírito Santo. Na nossa região, o município de Comendador Levy Gasparian foi beneficiado, mas a proximidade com Minas Gerais também contemplou as cidades de Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios, que contam com cronograma de imunização à população.

Dentre a faixa etária para imunização, estão crianças de 9 meses até adultos com 60 anos.

Tipos de febre amarela

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde há dois tipos de contágio da febre amarela. Ambos são causados pelo mesmo vírus, mas se diferem pelo vetor de transmissão. A forma urbana, transmitida pelo Aedes Aegypti — também responsável pela dengue, zika e chicungunha — não existe no Brasil desde os anos 40. Já a silvestre é disseminada por mosquitos que vivem em matas.