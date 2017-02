Secretaria de Saúde realiza campanha educativa e preventiva no distrito de Pião

A Secretaria de Saúde de Sapucaia realizou no distrito de Pião, uma grande ação no município e distritos para combater a dengue e leptospirose. Segundo informações passadas ao Entre-Rios Jornal, o objetivo foi de conscientizar a população local para que medidas preventivas sejam adotadas.

Dentre as medidas preventivas da leptospirose estão: limpeza da lama residual das enchentes utilizando luva; cuidado com a água de uso doméstico; manter os alimentos devidamente acondicionado, fora do alcance de insetos, roedores e quaisquer outros animais; lavar frequentemente as mãos; não utilizar alimentos enlatados em que os recipientes estiveram amassados, enferrujados ou semiabertos; dentre outras.

A Secretaria de Saúde também enumerou medidas contra a dengue, lembrando que o município recebeu doses extras de vacinas contra a febre amarela, devido à proximidade com o Estado de Minas Gerais. Os moradores foram aconselhados a: manter tampados as caixas e barris de água; colocar o lixo em sacos plásticos; não jogar lixo em terrenos baldios; não deixar água acumulada; limpar as calhas frequentemente; lavar vasos de plantas aquáticas toda a semana e, se for guardar pneus velhos em casa, retirar toda a água e manter em local coberto.