Sapucaia: Fim de semana movimentado com Festival de Verão 2017

O último fim de semana foi de festa em Sapucaia, com a abertura do Festival de Verão 2017. O evento que reuniu gente boa, muita música, num local aconchegante e povo hospitaleiro. O evento começou na sexta-feira (10), e seguiu até domingo (12), terminando a primeira etapa com show da dupla sertaneja João Neto e Frederico – que levou vários fãs ao delírio.

João Neto e Frederico, inclusive, selecionaram 14 moradoras do município para assistir ao show de um camarote especial. “Os primeiros três dias foram um verdadeiro sucesso. O parque de exposição estava lotado. Outra coisa que também nos chamou a atenção e que foi bem recebido pela população foi o Festival Solidário, onde as pessoas doaram alimentos que serão entregues posteriormente a quem precisa”, explicou o prefeito da cidade, Fabrício Baião.

E a festa não acabou. Na próxima semana, sobem ao palco: Mariana Fagundes e Fred & Gustavo, dia 17; Marcos & Fernando e Cleber & Cauan, no sábado; e finalizando a festa, no domingo, se apresentarão o Grupo de Forró Anjo Azul e a dupla Maria Cecília e Rodolfo.

“Este festival é uma forma de fomentar o turismo, gerar economia e levar entretenimento à população, já que a entrada é gratuita. Tem sido muito positivo para nossa cidade. Nos primeiros três dias já percebemos a movimentação nos hotéis, restaurantes, lanchonetes, enfim, as coisas estão acontecendo”, resumiu o prefeito de Sapucaia, Fabrício Baião.

Além dos shows, o Festival de Verão também conta com Batalha do Passinho, Concurso Garota Verão e ações feitas pelas Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte, Meio Ambiente e Ação Social.

No próximo final de semana, a festa será no campo de Anta, que fica na Rua Pedro Fernandes Silva, nº 24, distrito de Sapucaia. A entrada é gratuita e menores de 14 anos deverão estar acompanhados pelo responsável.

De acordo com a Polícia Militar e Guarda Civil de Sapucaia, não hove registro de confusão.

Deputado federal participa do evento e luta por melhorias para a região

Aproveitando a realização do evento, o deputado federal Sóstenes Cavalcante participou de um almoço em Vila do Pião, distrito de Sapucaia, como forma de agradecimento ao evento realizado no município. O parlamentar foi responsável pela emenda que garantiu a realização do evento. Participaram do encontro o vereador trirriense, Isaías de Oliveira, o vereador Sérgio Jardim; vereador Rildo deSapucaia; vereadora Renilda, de São José Vale do Rio Preto.

“Realmente foi um encontro muito positivo, conseguimos ver a grandiosidade do evento que reuniu centenas de pessoas em Sapucaia e, estamos confiantes de que conseguiremos mais ajuda para a região, incluindo Três Rios e até mesmo São José. O deputado federal tem sido uma pessoa muito receptiva aos nossos anseios e isto tem nos dado uma grande confiança”, disse o vereador de Três Rios, Isaías de Oliveira.