PRF flagra carro com 28 evasões de pedágio em Sapucaia

No fim da tarde de quarta-feira (8), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram um Peugeot 207 se evadindo mais uma vez no pedágio da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). O veículo foi abordado no quilômetro 135, no município de Sapucaia.

Além da conduta desrespeitosa, o veículo também apresenta débitos de multas e taxas obrigatórias. Este carro, só no ano de 2016, evadiu-se por 28 vezes no pedágio. O carro tem placa de Sapucaia e normalmente transita pelas vias do município. O condutor, de 28 anos, não soube informar o motivo da conduta.

Desta forma, o veículo foi removido ao pátio da PRF e só será liberado quando as dívidas forem pagas e as irregularidades sanadas. De acordo com o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), a multa por evasão de pedágio é de R$ 195,23. Infração grave, com cinco pontos na carteira do condutor.

O mais preocupante é pôr em risco a segurança viária e a integridade dos outros condutores que trafegam de forma regular. Além da multa, há casos que pode haver cobrança judicial por ação movida pela concessionária da via a fim de reaver o prejuízo causado pela evasão.

