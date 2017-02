Prefeitura faz balanço positivo do Festival de Verão

Os representantes da Prefeitura de Sapucaia estão super satisfeitos com a realização do Festival de Verão 2017, que reuniu milhares de pessoas no distrito de Anta e no Parque de Exposições de Sapucaia, em seis dias de festa.

Além dos artistas anunciados, o evento contou também com a participação do ex-BBB Antônio.

Durante o evento, o prefeito da cidade, Fabrício Baião, agradeceu a participação dos moradores de Sapucaia e dos visitantes. Nos dois finais de semana que aconteceu o festival, os restaurantes, hotéis, pousadas, lanchonetes e bares tiveram um aumento significativo do movimento, resultando na movimentação da economia.

Desde o dia em que anunciou o evento, Fabrício enfatizou a importância deste Festival de Verão, que num momento crítico da economia, possibilitou que os comerciantes e empresários da região, pudessem receber este investimento.

Com grandes shows, envolvendo artistas do cenário nacional, o evento recebeu verbas do Governo Federal e inclui o município de Sapucaia na grade de programação do Ministério do Turismo.