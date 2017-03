Polícia Militar de Três Rios e Minas juntas no combate ao tráfico

Policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios foram acionados, na noite de sábado (18), pela Polícia Militar de Minas Gerais, da cidade de Sapucaia de Minas que faz divisa com Sapucaia do Rio de Janeiro, que haviam abordado um homem de Minas que estava com um celular e um pino vazio de cocaína.

Segundo os PMs de Minas de Gerais o telefone do elemento tocou e a pessoa que ligou cobrou um dinheiro de transação de drogas. Após saber do fato os policias do 38º BPM foram até a BR-393, São João, Sapucaia (RJ) e na casa de Walace de Oliveira Gomes, 35 anos, encontraram 13 de maconha, R$ 84,50 e um aparelho celular.

Walace, que estava acompanhado de uma menor, de 16 anos, foram levados para a 108ª DP onde foram autuados no artigo 33 por tráfico de drogas, sendo a menor no fato análogo e o usuário no artigo 28 usuário de drogas.