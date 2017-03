PM recupera carro roubado

O cabo Bittencourt, que está de férias, passou informações para policiais que estavam de plantão na segunda-feira (20), sobre um Uno com placa HCI-3121 (MG) que seria produto de roubo e de imediato uma viatura se deslocou para o local e o veículo foi encontrado estacionado na Rua Projetada B, Sapucaia.

O proprietário do carro foi localizado e ao ser indagado sobre a procedência do veículo, informou que o havia comprado mediante troca em outro veículo e forneceu o nome da pessoa com quem havia feito o negócio.

O caso foi encaminhado para a 109ª DP e após consulta no sistema foi confirmado que o carro realmente havia sido roubado. O suposto homem que teria vendido o Uno também foi localizado e contou para a polícia que havia comprado o carro de um cidadão de Além Paraíba (MG).

Com o auxílio da Polícia Militar de Minas Gerais os PMs do 38º Batalhão de Polícia Militar foram até a cidade mineira, mas não encontraram o terceiro elemento envolvido na história contada pelos dois homens.

Os elementos, um de 34 anos, e o outro de 33 anos, foram autuados no artigo 180 por receptação e liberados. O veículo ficou apreendido.