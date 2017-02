Dois jovens foram abordados, na noite de sábado (18), pela PM, na Praça Barão de Ayuruoca, no Centro de Sapucaia, e com um deles havia seis frascos contendo lança-perfume, o popular “cheirinho da loló”, ou “loló”. A dupla foi conduzida para a delegacia onde posteriormente, após resultado da análise do material, ambos seriam autuados.