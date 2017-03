Instalação de sistema de alarme em caso de chuvas intensas em Anta é responsabilidade do município, diz MP

Na última terça-feira (21), foi realizada na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo de Três Rios, a reunião para apurar a responsabilidade de Furnas na enchente que aconteceu no distrito de Anta, em janeiro do ano passado. Participaram do encontro: representantes de Furnas; o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente de Sapucaia, Chiquinho; os vereadores Sérgio Jardim, Marcella Raposo, Regina Alípio e o presidente da Câmara, Warner Pereira Gomes; diretor de infraestrutura da Prefeitura, Marco Antônio Teixeira Francisco e a promotora de Justiça, doutora Clarisse Maia Nóbrega.

Diante da informação de que Furnas repassa informações à Defesa Civil do município, em caso de aumento do Rio Paraíba do Sul, ficou determinado que a responsabilidade pela instalação do sistema de alarme é do Governo Municipal. Segundo a representante do Ministério Público, independentemente do empreendimento instalado em Anta por Furnas, o município é que deve arcar com os custos de instalação de um sistema de alarme no caso do transbordamento do Rio Paraíba do Sul no distrito.

Ainda de acordo com a promotora, no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado pela empresa Furnas e a Prefeitura de Sapucaia, não há nenhuma cláusula que obrigue a empresa a instalar sistema de alerta.

Em declaração dada ao MP durante a reunião, pela segunda vez, o diretor de Infraestrutura da prefeitura de Sapucaia, Marco Antônio Teixeira Francisco, afirmou categoricamente que na ocasião da enchente de 2016, a população foi devidamente avisada da possibilidade da enchente, porém por “descrença” de que a cheia do rio Paraíba do sul poderia assolar de forma gravosa o distrito, a população preferiu permanecer em suas residências.

Para os vereadores presentes e também na opinião do vice-prefeito de Sapucaia, o caso ainda terá desdobramentos, mesmo sem o apoio inicial do MP no sentido de exigir de Furnas o custeio e implantação de um sistema de alerta para estes casos.

Entenda o caso:

No dia 08 de março do ano passado, a Câmara de Sapucaia promoveu audiência pública para buscar soluções em relação o aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul e averiguar se a empresa Furnas teria sido a responsável pela comunicação da população devido ao abrupto alagamento ocorrido em Anta no mês de janeiro daquele ano.

Durante o encontro que durou mais de três horas, representantes de Furnas, prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram sabatinados por vereadores e também populares que lotaram o salão paroquial da Igreja de Sant’ana, no distrito de Anta.

Na ocasião, Marcelo Carvalho, gerente da divisão de programação de hidrometrologia de Furnas, responsável por todas as usinas da estatal, disse que o reservatório em Anta não pode provocar cheias e também não tem o poder de “segurá-las”. Afirmando ainda que o reservatório consegue retardar as cheias somente por uma hora.

(…) “A água que chega ao reservatório de Anta é a água que sai do reservatório de Anta. É fio d’água. Chegou, saiu. (…) O reservatório não provoca cheias e não tem poder de segurar cheias. O poder dele segurar cheias é muito pequeno. Ele retarda muito pouco, no máximo uma hora.” – disse Marcelo.

Marcelo disse ainda que a empresa avisou a população sobre a elevação da vazão do Rio Paraíba do Sul, afirmação esta rechaçada pelo vereador e também pela população presente. Mesmo discurso foi feito por Marco Antonio Teixeira Francisco, engenheiro civil e responsável pela Defesa Civil municipal à época, que afirmou ter avisado a população sobre o aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul, porém muitos não quiseram dar ouvidos ao aviso realizado pela prefeitura.

Em 2016, moradores do bairro Vasquinho indignados com a afirmação do responsável da Defesa Civil municipal gritaram palavras de ordem e afirmaram categoricamente que a população não foi avisada.

“Eu moro há 35 anos na mesma casa na rua do vereador Sérgio Jardim e na casa da minha mãe nunca entrou água, e dessa vez entraram 80 centímetros de água violentamente. Sendo que ela tem 86 anos, é portadora de marca passo, cheia de problemas de saúde. Se eu não estivesse em casa seria uma fatalidade para ela. É isso que a gente quer saber. Por que ninguém me avisou? Na minha casa ninguém me avisou. Não teve sinal sonoro gente!”, disse indignada uma moradora do Vasquinho.

Diante do ocorrido, a Câmara de Sapucaia sugeriu ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que fosse instaurado Inquérito Civil Público para apurar responsabilidade de Furnas em enchente causada pelo transbordamento do Rio Paraíba do Sul no distrito de Anta, que resultou na realização da audiência desta terça, dia 21.

Assessoria CMS