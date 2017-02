O município de Sapucaia está se preparando para a segunda etapa do Festival de Verão 2017, que retoma nesta sexta-feira (17). Com entrada gratuita, e apoio do Ministério do Turismo, o evento vai movimentar a economia local, com aumento da movimentação nos bares, lanchonetes, restaurantes e hotéis. O evento vai ser realizado no Campo de Anta, no 3º distrito de Sapucaia, na Rua Pedro Fernandes Silva, nº 24.

Além dos shows, o Festival de Verão contará com ações organizadas pelas Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte, Meio Ambiente e Ação Social, com atividades esportivas e sociais e noções de bem-estar e saúde.

Lembrando que, menores de 14 anos deverão estar acompanhados pelo responsável.

Programação:

Dia 17 – sexta-feira

22h: Fred & Gustavo

00h: Maria Fagundes

Dia 18:

20h – MC Théo

22h – Marcos & Fernando

00h – Cleber e Cauan

Dia 19 – domingo

20h – Banda Anjo Azul

22h – Maria Cecília e Rodolfo