Festival de Verão 2017 começa hoje em Sapucaia

Começa logo mais, em Sapucaia, o Festival de Verão 2017, um dos maiores eventos musicais da região, que contará com a participação de artistas renomados e cantores que estão despontando no cenário nacional.

O evento está sendo patrocinado pelo Governo Federal, através do Ministério do Turismo, com parceria com a iniciativa privada. “É uma forma que encontramos para atrair turistas e movimentar nossa rede hoteleira e comércio”, explicou o prefeito Fabrício Baião.

Além dos shows, a Prefeitura de Sapucaia prevê ações realizadas pelas Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte, Meio Ambiente e Ação Social, tais como: batalha de passinho, Garota Verão de Sapucaia, entre outras atividades sociais e esportivas.

O Festival de Verão acontecerá em dois finais de semanas consecutivos, em duas regiões distintas do município. Na Beira Rio, o evento acontecerá no Parque De Exposições, que fica no Centro da cidade; e em Anta, será realizado no campo De Anta, Rua Pedro Fernandes Silva, nº 24, distrito de Sapucaia.

A entrada é franca e menores de 14 anos deverão estar acompanhados pelo responsável. Um centro de identificação e apoio será montado na administração do evento para auxílio ao público.

Programação na Beira Rio:

Hoje : 22h – Felipe & Ferrari, 00h30 – Zé Ricardo &Thiago

Sábado: 19h30 – MC Théo (Batalha do Passinho), 22h – Kleo Dibah & Rafael e 00h30 – João Lucas & Marcelo

Domingo: 21h – Sávollo Lopes e 22h30 – João Neto & Frederico

Campo De Anta:

Dia 17: Mariana Fagundes e Fred & Gustavo

Dia 18: Marcos & Fernando, Cleber & Cauan e Mc Théo (Batalha do Passinho)

Dia 19: Forró Anjo Azul e Maria Cecília e Rodolfo

Rodovia 393 – De acordo com a concessionária que administra a BR 393, a cratera do KM 118, que atrapalhou o trânsito nesta semana foi fechada e ontem, 9 de fevereiro, o trânsito voltou a fluir normalmente. O trânsito estava funcionando em siga e pare e, os motoristas estavam esperando por até 40 minutos ou tinham que buscar trânsito alternativo.