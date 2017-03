Deputado Celso Jacob conhece alunos e professores do Brincando com Esporte em Sapucaia

O deputado federal Celso Jacob esteve no município de Sapucaia, na última segunda-feira (20), para conhecer o núcleo do Brincando com Esporte. O projeto do governo federal atende a 100 crianças e jovens sapucaienses. A visita contou com a presença do representante do Ministério do Esporte, Liomar Sales, do vice-prefeito Chiquinho e do secretário municipal de Esporte, Henrique Carvalho.

O Brincando com Esporte proporciona cultura, esporte e lazer no tempo livre dos alunos. Dividido em dois turnos – manhã e tarde -, o projeto oferece atividades no contraturno das escolas, ocupando o tempo ocioso das crianças e deixando-as longe das ruas. O coordenador do núcleo em Sapucaia, Juliano, conta que a iniciativa vem sendo uma ferramenta para socializar e educar os alunos. “Começamos o projeto com um número pequeno de participantes. Após o início das atividades, preenchemos todas as vagas e muitas crianças tiveram que entrar em uma lista de espera para projetos futuros devido à alta procura. Hoje, elas interagem uns com os outros, têm disciplina e respeito aos demais colegas e professores. Como coordenador do projeto, aprendo diariamente com nossos alunos. O carinho que eles têm por nós é algo que impagável”.

Funcionando no Clube Campestre e no Ginásio Poliesportivo, o Brincando com Esporte oferece estrutura de lazer e todo o material necessário para a realização das atividades. “A maioria das crianças e adolescentes que faz parte do projeto é proveniente de famílias muito carentes, que não têm acesso a uma estrutura de lazer com quadra e piscina, por exemplo. E no Brincando com Esporte oferecemos isso tudo”, diz o coordenador Juliano.

O secretário municipal de Esporte, Henrique Carvalho, revela que as famílias dos alunos vibram com o projeto. “A criançada está adorando e as mães também. Elas elogiaram muito a iniciativa, pois agora as crianças têm uma atividade antes ou depois da escola. Muitas famílias nos procuram para inscrever os filhos no Brincando com Esporte. Agradeço ao deputado Celso Jacob que é um grande amigo de Sapucaia, muito querido na região. Tudo que ele sempre se dedicou a fazer pelo esporte foi algo educativo”. O vice-prefeito de Sapucaia, Chiquinho, também agradeceu o apoio do deputado Celso Jacob para a implantação do projeto na cidade. “O investimento em lazer e esporte é um investimento na saúde e na educação das nossas crianças. Já estamos conversando com o deputado para que novos projetos possam vir para o município”.

Além de Sapucaia, o deputado federal Celso Jacob já visitou os núcleos de outras sete cidades que participam do Brincando com Esporte. “Estamos a duas semanas percorrendo toda a região para conhecer os alunos e professores que fazem parte do projeto. Fui a oito cidades onde acontecem as atividades e ainda nesta semana visitarei mais um município. Tenho acompanhado de perto o sucesso do projeto”. Assessoria DFCJ