Cratera dificulta trânsito na BR 393 próximo a Jamapará

A concessionária que administra a BR 393 – Rodovia do Aço – informa aos usuários da rodovia que o tráfego da NR 393, no KM 118 está em sistema siga e pare, devido a uma cratera que abriu na localidade. A expectativa é que o trânsito volte ao normal nas próximas horas, mas até o momento a alternância do trânsito prossegue.

O trânsito dos veículos leves e pesados até três eixos entre o distrito de Jamapará e Sapucaia poderá ser feito pelo distrito de Aparecida. Já os veículos que seguem no sentido Juiz de Fora a Bahia poderão utilizar a rota alternativa pela BR 116 Petrópolis x Teresópolis ou Juiz de Fora x Leopoldina.

Para completar a situação, na manhã de ontem, um caminhão ficou atravessado na pista e paralisou o tráfego, por pelo menos uma hora. A concessionária realizou uma vistoria no local, para realizar o conserto e as obras começarão nos próximos dias.