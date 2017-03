Aulas de pintura, bordado e ballet gratuitos em Sapucaia  

A Prefeitura de Sapucaia está com inscrições abertas para curso de pintura em tecido e bordado. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, na Casa de Cultura Municipal.

Também no Casa de Cultura estão sendo feitas as inscrições para a oficina de ballet, para crianças acima de três anos. As inscrições podem ser feitas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações pelo telefone (24) 2271-1413.