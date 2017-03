Secretário Municipal de Obras participa de convocação e esclarece dúvidas que afligem a população

O Secretário Municipal de Obras de Paraíba do Sul, Samuel Broilo, compareceu na noite desta quinta-feira (23), no plenário do legislativo atendendo requerimento de convocação do vereador Claudão do Povo para prestar esclarecimentos sobre obras que estão paralisadas e que ainda não foram concluídas, dentre outras questões.

O secretário realizou uma apresentação em slide embasando, passo a passo, o estado de andamento de cada obra. A UBS Santo Antônio e Santa Josefa, obras que já estão em 60% e 80%, respectivamente, concluídas, aguardam conclusão de aditivos que não foram celebrados, aumento do nível da unidade, solução de vícios construtivos, adequações de rampas para portadores de necessidades físicas, aumento na medida de portas, etc. Numa delas as obras retornaram no dia 13 de Março de 2017 e a conclusão está prevista para 120 dias. Já a UBS Santa Josefa terá o retorno quanto à empreiteira responsável apresentar a planilha de aditivos e obter o aceite da prefeitura, tendo sua conclusão 30 dias após.

Sobre a Creche Municipal Deolinda Pantolla de Carvalho, no bairro Palhas, que já possui 90% de conclusão das obras de ampliação, a empresa já retornou aos serviços e está realizando as adequações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. A Creche Olga Benário Prestes, situada no bairro Liberdade, está com atrasos no cronograma, apresenta algumas irregularidades e vícios construtivos e, por isso, solicitou a prorrogação do prazo de entrega, que será de 90 dias após o retorno dos serviços.

A Creche do bairro Cerâmica D’ Ângelo está concluída e a empresa responsável finalizou as obras de reparos de falhas em infraestrutura, conforme solicitado pela Secretaria de Obras. Segundo Samuel Broilo, as obras de cobertura da quadra poliesportiva da E. M. Marly Madeira ea reforma e cobertura da quadra de tênis da E. M. Jornalista Sérgio Cabral estão paralisadas por que a empresa licitada responsável alega não ter condições financeiras de dar prosseguimento, que o preço está abaixo do valor de mercado, falta recursos financeiros na gestão passada e todas estão sem prazo de entrega.

A Cidade da Criança está com as obras 100% concluídas, segundo secretário, tendo, inclusive, sido totalmente paga pela gestão passada. Porém, ela apresenta problemas de vícios construtivos e não está concluída e adequada nas normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros para que o mesmo possa conceder o alvará de funcionamento.

Quanto às obras de infraestrutura urbana e saneamento básico nos bairros Alvorada e Salutaris Veraneio, apenas 10% foram concluídas. Como elas foram provenientes de recursos do programa “Somando Forças”, do governo do estado, houve apenas o repasse da primeira etapa da obra. Elas estão paralisadas porque o estado alegou dificuldades financeiras e pediu, inclusive, a devolução dos recursos, não tendo previsão, então, para sua conclusão.

As obras de construção da UBS Curupaity, Parque Morone, Amapá, Jatobá e Cerâmica D’Ângelo, cuja licitação ocorreu em Junho de 2016, obteve a recusa da empresa na assinatura do contrato, onde a mesma alega não haver viabilidade de executar a obra no valor estipulado. Provavelmente nova licitação deverá ocorrer, tendo em vista que o processo licitatório não foi localizado, e as obras serão entregues 360 dias após conclusão do processo.

O secretário também falou sobre as obras de reforma emergencial da E. M. Andrade Figueira, que ainda está em licitação e a empresa contratada ainda será declarada. O prazo de conclusão é de 180 dias após o processo licitatório. As obras de reforma do CIEP Municipalizado Haroldo Machado de Barros, situado no Jatobá, está com as obras finalizadas, porém a secretaria notificou a mesma para sanar uma série de irregularidades no contrato e nas obras, como refletores que não foram substituídos, um conjunto de traves que não foi substituído e sim reformado, além da necessidade de haver uma ratificação. A revitalização do NUMEES – Núcleo Municipalizado de Ensino Especializado – não possui pendências, a obra está em andamento e a entrega ocorre em 30 dias.

Também foi falado sobre o empenho da pasta sobre um processo que está tramitando desde 30 de Dezembro de 2014 sobre a construção de 60 casas populares no intitulado “Nova Alvorada”. O valor é estimado em R$ 1.968.000,00, aproximadamente R$ 36.000,00 por unidade, porém teve uma cláusula suspensiva por falta de projeto. Caso o convênio ainda esteja vigente, a Secretaria de Obras irá apresentar um novo projeto e caberá uma contrapartida do município para suprir os gastos atualizados conforme correção no valor inicial.

O secretário encerou falando sobre as Estradas Vicinais, informando que já está em licitação à contratação de novas máquinas modeladoras e patrol e que a prefeitura já iniciou conservação das estradas. Serão 920 km de estradas batidas que receberão o serviço do poder público e que está havendo também dificuldades de informações licitatórias por conta do desaparecimento de processos pelo governo antecessor. Todos os vereadores sanaram suas dúvidas sobre assuntos relacionados à pauta.

ASCOM – CMPS