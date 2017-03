Secretário de Obras confirma presença em convocação feita pela Câmara Municipal

O secretário Municipal de Obras, Transportes e Projetos Urbanos de Paraíba do Sul, Samuel Carneiro Broilo, confirmou presença a uma convocação realizada pelo presidente do Legislativo sul-paraibano, Claudão do Povo. A sabatina ocorrerá na reunião ordinária desta quinta-feira (23), a partir das 19h.

Na ocasião, serão realizados questionamentos sobre paralisação de obras, conservação de estradas vicinais, prazo de entrega de UBS, etc. Cada vereador poderá realizar questionamentos e sanar suas dúvidas. Ascom/CMPS