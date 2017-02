Pesquisadores de Salvador visitam Câmara em busca de registros históricos sobre a vida do sul-paraibano Antônio Soares

O pesquisador da história literária, professor Marcos São Mateus Mônaco, acompanhado de sua esposa e historiadora Sandra Miama, vieram de Salvador-BA em busca de informações sobre a vida e obra do escritor sul-paraibano Antônio José Soares de Souza Júnior, que também atuou como engenheiro, jornalista, vereador, funcionário público, teatrólogo e tradutor.

Eles foram recebidos pelo presidente, Claudão do Povo, e pelo vereador Jarbas Soares (PRB). Após explicarem o teor da pesquisa, eles protocolizaram pedido de análise de livros de atas antigas que ficam no arquivo e memorial da Câmara Municipal.

A ideia principal dos pesquisadores é lançar um livro sobre o escritor para todo país, o que é de grande valia para o município. “Memorizar um artista nato de nossa cidade é um motivo de grande satisfação para todos nós. O legislativo está de portas abertas para contribuir com esta obra e nós iremos autorizar a pesquisa aos anais desta casa o mais rápido possível”, garantiu Claudão do Povo. ASCOM | Câmara Municipal de Paraíba do Sul