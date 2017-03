Menor assalta com faca no centro de Paraíba do Sul

Uma adolescente de 14 anos, teve o celular roubado, na noite de sábado (18), quando passava pela Avenida Ayrton Senna, Centro, Paraíba do Sul. Segundo relatos da vítima, uma menina, utilizando uma faca feriu sua mão e levou o celular.

A PM foi chamada e após buscas, a suspeita, de 15 anos, foi localizada e conduzida para a delegacia, onde foi autuada no artigo 157 por roubo no fato análogo. O celular foi recuperado e a faca usada no crime encontrada.