Homem tinha armas e munições em casa

A PM foi na noite de quarta-feira (1), até a Estrada Velha Rio das Flores, Vieira Cortez, para verificar uma ocorrência de agressão familiar e encontrou, no quintal da casa dois revólveres calibre 38 , uma espingarda calibre 22, 52 munições do mesmo calibre e ainda 14 munições calibre 38.

A vítima de agressão, uma mulher, de 52 anos, foi levada para o hospital, porém não quis ir à delegacia para registrar o fato e o homem, de 59 anos, foi levado para a 107ª DP onde foi autuado na Lei do Desarmamento e com o pagamento da fiança, no valor de R$ 6.000 seria liberado