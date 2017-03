Homem é detido após ser pego vendendo droga

A PM flagrou o momento em que um elemento pegava a droga na escadaria do Morro do Papelão, Avenida Pedro Paulo Lacerda, Liberdade, Paraíba do Sul, na sexta-feira (24), e vendia.

Após assistir a cena, os PMs abordaram o suposto traficante e o usuário e encontraram com Maicon de Oliveira Silva a quantia de R$ 182 e ainda arrecadou 24 pinos de cocaína na escadaria.

O fato foi encaminhado para a delegacia Maicon, de 20 anos, que confessou que estava vendendo entorpecentes, foi autuado no artigo 33 por tráfico de drogas.