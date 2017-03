Foragido da justiça é capturado em Paraíba do Sul

O soldado Fernandes, que estava de folga, na tarde de quarta-feira (22), informou à sala de operações da companhia da Polícia Militar de Paraíba do Sul, que havia um foragido da justiça na Praça Garcia, que fica situada no centro da cidade.

De imediato uma viatura foi enviada para o local e José Vicente Monteiro, de 41 anos, que não retornou ao presídio após indulto de Natal, foi conduzido para a delegacia, onde ficou detido. Em desfavor do elemento havia um mandado de prisão com base no artigo 14 Lei do Desarmamento.