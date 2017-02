Diretor técnico do Hospital de Traumatologia e Ortopedia aumenta número de especialidades atendidas na unidade

O Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu (HTODL), em Paraíba do Sul, está sendo administrado, desde janeiro deste ano, pelo ortopedista Luiz Carlos Zacaron Júnior. O médico formado pela Universidade Severino Sombra, em 2008, tem experiência adquirida na equipe médica do Exército, consultórios, hospitais da região e chefia da equipe de ortopedistas do HTO.

Quando ingressou na equipe médica do Hospital de Traumatologia e Ortopedia, entrou para compor a equipe que realizava cirurgias no quadril, já que é membro da Sociedade Especialista em Quadril. Mas, em janeiro deste ano foi convidado pelo secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Júnior, para gerir o Hospital que realiza 1,6 mil consultas e 300 cirurgias por mês.

“Hoje temos no HTO uma equipe administrativa e técnica. No geral, são 350 colaboradores e na equipe médica temos 34 profissionais. São médicos de Três Rios, Volta Redonda, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, enfim, é uma equipe bem diversificada e especializada em cirurgias de pés, joelhos, quadril, trauma, coluna e ombro, sendo que já aumentamos duas especialidades: micro-cirurgia e alongamento ósseo, que a reparação para os pacientes que perderam um pedaço do osso no local do acidente, por exemplo”, explicou o diretor geral do Hospital de Traumatologia e Ortopedia.

De acordo com o diretor, os profissionais da unidade tem orgulho em trabalhar na unidade, porque lidam com os melhores produtos do mercado. “Muitas vezes, nos nossos consultórios particulares não conseguimos lidar com estas próteses e órteses que utilizamos aqui, porque os convênios não liberam. Aqui certamente temos os melhores produtos, os mais atualizados no segmento. Além do suporte que temos, o que nos viabiliza um serviço melhor”, declarou.

Equipe

A equipe multiprofissional é formada por: 34 ortopedistas, 14 anestesistas, 8 médicos intensivistas, 4 cardiologistas, 8 clínicos, 26 enfermeiras, 93 técnicos em enfermagem, 10 instrumentadores cirúrgicos, 6 fisioterapeutas, 1 assistente social, 1 psicólogo, 4 farmacêuticos, 4 médicos radiologistas, 8 técnicos em radiologia, 1 nutricionista, 1 médico do trabalho e 1 médico que libera o parecer, além de urologistas, cirurgião vascular, dentre outras especialidades.

Atendendo aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, o HTO é hoje uma referênci a na traumatologia e ortopedia. “Como tivemos o fechamos de algumas unidades hospitalares, e atendendo ao pedido do secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio, aumentamos as cirurgias de trauma, que são as fraturas. Estamos tendo suporte do estado e aumentamos as cirurgias, que são mais urgentes. Os pacientes são encaminhados para nossa unidade após cadastro no SER (Sistema Estadual de Regulação), que é acompanhado pelas secretarias”, explicou o diretor.

Em relação à ortopedia, os pacientes que na maioria das vezes precisam de prótese, muitas pessoas ainda aguardam na fila, mas o diretor garante que ela está avançando. “Hoje temos nove especialidades e as cirurgias continuam acontecendo apesar da situação econômica e política que o país vem enfrentando. Temos alguns projetos, que vamos apresentar à Secretaria Estadual de Saúde e que vai beneficiar aos pacientes do nosso estado”.

Novidades

Dentre os projetos citados pelo Zacaron, está a retomada do Mutirão de Cirurgia, onde os profissionais da unidade operam aos sábados e domingos. “Este mutirão que atendia a cada dois meses não entrou no orçamento para este ano, mas estamos ansiosos para retomar este serviço. A equipe está motivada e a expectativa é que a Secretaria Estadual aprove a realização mensal do Mutirão”, anunciou.

A outra intenção do diretor técnico é implantar a enfermaria e UTI infantil. “Atualmente atendemos pacientes acima de 12 anos, mas temos um projeto pronto para apresentar ao Governo do Estado. Envolve questões maiores e entendemos que é um pouco mais difícil de ser implantado, mas é um sonho. Vamos batalhar para que este projeto saia do papel. Temos também o projeto de artroscopia, que é voltado para cirurgias ocasionadas por lesão esportivas, principalmente. É um projeto que o secretário estadual quer implantar aqui, com a realização de cirurgias aos sábados e possivelmente aos domingos também”.

Zacaron não fez muitas modificações no hospital, mas garante que a proximidade com o secretário estadual de Saúde, tem possibilitado melhorias na unidade hospitalar. “O secretário Luiz Antônio tem estado atento as nossas necessidades e temos certeza de quando passar esta situação que enfrentamos, teremos um aumento nas cirurgias, podendo chegar até a 400 cirurgias por mês, que é a nossa capacidade”, garantiu.

Dificuldades

Como todos os setores, o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu teve que conter os custos. “O pessoal é custeado pelo Governo do Estado, e o material pelo Governo Federal, através do Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedista). Como o material diminuiu, propomos algumas terapias alternativas, aumentamos as cirurgias de mão, pés. Sendo assim, mantivemos nossa meta de 300 cirurgias por mês”.

Neste ano, pela primeira vez, o ortopedista Christiano Cinelli, responsável pelo Into, visitou o HTO e se comprometeu em ajudar à unidade. “Estamos falando de um hospital de excelência, nosso índice de satisfação supera os 90%, que é referência de fato. Somos o braço do Instituto, fora da unidade e esta proximidade vai nos trazer muitos benefícios. Estamos confiantes”, disse.

Fechamento da unidade

Ciente da importância do Hospital de Traumatologia e Ortopedia para o Estado do Rio de Janeiro, o diretor técnico garante que embora o país esteja enfrentando uma crise, a unidade não corre o risco de fechar. “Das inúmeras vezes que estivemos com o secretário estadual de Saúde, ele nos garantiu que quatro unidades não fechariam e uma delas é o HTO”, afirmou.

Ainda de acordo com o diretor técnico, muitos boatos a respeito deste assunto surgiram. “Os boatos existem, mas batemos a meta de atendimento e cirurgia todos os meses. Em toda nossa história são mais de 20 mil cirurgias”.

Dentre os desafios diários, Zacaron acredita que atender bem aos pacientes é o maior deles. “Nosso desafio é atender bem quem precisa ser atendido. É um desafio efêmero, um desafio eterno. Nossa luta é diária, mas estamos conseguindo prezar pelo bom atendimento, dignidade e respeito”, finalizou.