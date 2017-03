Atletas de Paraíba do Sul conquistam medalhas no Estadual de Jiu-Jítsu

A equipe Game Fight/Team Samurai de Paraíba do Sul participou, no sábado (18), do Estadual de Jiu-Jítsu, que aconteceu no ginásio Municipal na Tijuca (RJ) e mais uma vez a equipe comandada pelo professor Eduardo “Samurai” Souza alcançou bons resultados.

Foram três medalhas conquistadas, Ricardo Santos Silva o Chipan trouxe o ouro após ter um ótimo desempenho perante aos seus adversários e os atletas Gustavão (the Rock) e Marcelo (Torão) ficaram com a medalha de bronze após enfrentarem lutadores duríssimos.

“Estou muito satisfeito com os resultados, já que o Estadual de Jiu-Jítsu é o primeiro campeonato que disputamos em 2017 e esses atletas vinham de algumas lesões, mas mesmo assim foram guerreiros e representaram a cidade de Paraíba do Sul de forma honrosa. O trabalho continua e com certeza será um ano de muitas conquistas para os lutadores da Game Fight/Team Samurai”, disse o professor Eduardo.