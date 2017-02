Hospital Fundação não recebe repasse por determinação do MPE

A Fundação Miguel Pereira, que mantém o Hospital Santo Antônio da Estiva está proibida de assinar qualquer tipo de contrato ou recursos do Poder Público, pela 1ª Promotoria de Justiça de Fundações do Ministério Público Estadual. As contas de 13 anos da entidade (1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 2012, 2013 e 2014) foram reprovadas. As de 2015 estão na contadoria do MPE. A dívida ultrapassa 4 milhões de reais.

Segundo o MPE, a análise do Parecer Contábil nº 0203/08/2015 registrou um passivo a descoberto superior a R$ 4.129.344,09, o que embasou a decisão de desaprovação das contas da Fundação MP no exercício de 2014, sendo classificado como “total desordem contábil”, o que impede convênios e cogestão.

Segundo ainda o parecer do MPE, o município deve garantir o direito à saúde dos miguelenses, e não a Fundação.

O prefeito André Português decretou na última sexta-feira (10), intervenção na FMP para não haver descontinuidade dos serviços prestados à região. Para o vice-prefeito Pedro Paulo Quinzinho, foi o caminho mais rápido e em conformidade com a legislação federal.

A Intervenção feita pelo prefeito, retira a administração da entidade, os encargos de pagamentos e a administração do Hospital, permitindo ao interventor contratualizar serviços com particulares. Pelo prazo de 18 meses, ficam requisitados os bens e serviços da Fundação Miguel Pereira, no que diz respeito aos prédios e pessoas que prestam serviços para a FMP.

Após a oficialização do decreto, o atual secretário do Governo do prefeito André Português, Vitor Hugo Vieira da Silva, assume como interventor, sendo gestor da FMP, saindo a diretoria que administrava a unidade.

A promotora Daniela Abritta reabriu o prazo para que a FMP reveja as contas de 2013 e 2014, o que atende um pedido insistente do vice-prefeito e secretário de Fazenda de Miguel Pereira, Pedro Paulo Quinzinho, o que possibilita sanar os problemas contábeis encontrados pelo Ministério Público Estadual, motivo da rejeição das contas de 2013 e 2014.

Se forem sanados pela FMP os chamados vícios contáveis, a intervenção da Prefeitura deverá ser revista, atenuando os problemas encontrados pelo Ministério Público Estadual.