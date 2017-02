Obra da MRS Logística causa alagamento no Conjunto Habitação Bento Argon

No início da tarde de ontem, moradores do Conjunto Habitacional Bento Argon, em Comendador Levy Gasparian, foram surpreendidos com água invadindo suas casas. De acordo com informações dos moradores, a empresa MRS Logística foi fazer um reparo na linha férrea e danificou uma rede de água, que estava bem próxima.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Rafael Machado Lima, a galeria de água próxima á linha férrea estava entupida e resultou numa represa artificial. “A MRS Logística contratou a empresa Via Real para realizar este desentupimento, mas os funcionários acabaram ocasionando o rompimento, que resultou no alagamento das casas populares. Felizmente não tivemos vítimas, apenas perdas materiais”, resumiu.

O Conjunto Habitacional Bento Argon tem, aproximadamente, 60 casas. A Secretaria de Ação Social foi acionada para cadastrar os moradores e o Departamento Jurídico da Prefeitura de Comendador Levy Gasparian será acionado para dar assistência aos moradores.

Em pouco tempo a água escoou, mas deixou prejuízos para os moradores da localidade. Além da equipe jurídica, foram acionados a Defesa Civil, as Secretarias de Serviços Públicos, Ação Social e de Saúde.