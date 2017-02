Moradores de Fernandes Pinheiro sofrem com a falta d’água

Entra ano, sai ano e os moradores de Fernandes Pinheiro, em Comendador Levy Gasparian continuam sofrendo com as constantes falta d’água. Em conversa com o Entre-Rios Jornal, fomos informados que para conseguir lavar roupas e louças, muitos moradores do bairro tem que recorrer aos vizinhos que possuem poços, ou esperar a boa vontade do Governo Municipal para enviar caminhão-pipa.

A causa disso tudo é geográfica. Há uma dúvida antiga entre os Governos de Comendador Levy Gasparian e Três Rios, para a área territorial do bairro. Pelo Censo, o bairro pertence a Três Rios, mas hoje, o bairro recebe toda infraestrutura de Comendador Levy Gasparian. Por esta questão, os problemas estruturais não são resolvidos, porque nenhum dos dois municípios se responsabilizam pelo problema e não fazem o investimento necessário.

“Ultimamente pagamos impostos em Comendador Levy Gasparian, foi o município quem instalou água, nos dá estrutura, mas agora eles questionam a responsabilidade do problema e não querem investir. Sempre nas épocas mais quentes do ano, passamos por este problema. Sempre a mesma história. Desta vez, por exemplo, estamos há cinco dias sem água”, explicou a moradora Maria Aparecida.

A Prefeitura Municipal não se pronuncia sobre o problema.

Fonseca Almeida

Sem problema de área territorial está o bairro Fonseca Almeida, mesmo assim, os moradores do Conjunto Habitacional Fabiano Paixão, não escaparam dos problemas de abastecimento de água. Segundo os reclamantes, desde sexta-feira passada, 17 de fevereiro, o local está sem água.