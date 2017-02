O Esporte Clube Serrariense, de Comendador Levy Gasparian, abre suas portas, neste domingo (19), para receber 4º Festival Mega Futsal 2017. O evento, que será na quadra, está marcado para começar às 9h.

Realizado por Zezé do Futsal, a competição contará com times do sub-11,13, 15, 18, 20, adulto, veterano e feminino, que irão em busca do troféu de campeão.