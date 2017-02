Violência mata uma pessoa a cada 75 minutos no estado do Rio

A morte por causas violentas vitimou uma pessoa a cada 75 minutos no estado do Rio, no mês de janeiro, segundo balanço divulgado ontem (23) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

De acordo com o relatório, foram 600 mortes por homicídios, latrocínios, troca de tiros com a polícia e lesões corporais seguidas de morte em janeiro deste ano, contra 479 no mesmo mês do ano passado – um aumento de 121 casos, o que significa 19 mortes por dia.

Foram registrados 476 casos de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, em janeiro – um aumento de 17,2% na comparação com o mesmo mês de 2016, quando ocorreram406 casos. Os latrocínios, roubos seguidos de morte, chegaram a 25 casos em janeiro, contra 18 no mesmo mês do ano passado.

As mortes decorrentes de enfrentamentos com a polícia chegaram a 98 casos em janeiro de 2017, representando três mortes por dia. Em relação a janeiro de 2016, houve aumento de 84,9%, quando foram 53 casos.

Em relatório, o ISP ressaltou que, devido à paralisação parcial de algumas atividades nas delegacias, por causa de greves e mobilizações, “houve uma atípica subnotificação de determinados delitos”.

“Por isso, não é possível fazer comparações temporais para alguns delitos com base nos dados de janeiro”, justificou o instituto, destacando que as estatísticas de mortes violentas não foram afetadas.

Os dados completos podem ser acessados na página do ISP na internet.