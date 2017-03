Secretaria de Cultura seleciona novos projetos

A Secretaria de Cultura, em conjunto com a Fundação Anita Mantuano de Artes (Funarj), seleciona projetos para a programação regular dos teatros da rede estadual, relativa ao segundo semestre de 2017, até o início de abril.

A programação inclui os teatros Gláucio Gill, Arthur Azevedo e Armando Gonzaga, além do Teatro Laura Alvim e o Espaço Rogério Cardoso/Porão, da Casa de Cultura Laura Alvim. As inscrições podem ser feitas com o preenchimento dos formulários de Cadastro do Proponente e Cadastro do projeto, disponíveis no portal da Funarj (www.funarj.rj.gov.br), até as 18h do dia 3 de abril.

Esta é a terceira edição de seleção pública para composição da programação desses espaços, mantendo-se o objetivo de colaborar com a política de transparência e democratização do acesso de artistas e produtores aos equipamentos públicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A meta é também criar um banco estadual de artistas e grupos através do cadastramento de dados e difundir o fazer das mais diversas artes em espaços cênicos.

Na chamada pública, serão selecionados espetáculos inéditos ou estreados. Todos os teatros poderão receber espetáculos de teatro, circo e dança. Os teatros Armando Gonzaga e Arthur Azevedo receberão shows de música.

O edital será aberto a pessoas jurídicas (produtoras, associações de classe, cooperativas, entidades, grupos ou coletivos de artistas, entre outros) e pessoas físicas, que tenham trabalho comprovado na área de artes cênicas, há um ano.

A seleção é realizada por comissão mista, que tem sete técnicos da Secretaria de Cultura e da Funarj e duas pessoas da sociedade civil com especialização na área cultural.

Os critérios se baseiam na relevância artística, adequação da proposta ao espaço cênico, estratégias de ampliação de divulgação, entre outros.

Secom RJ