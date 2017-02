Salgueiro abre barracão à imprensa

Na última segunda-feira (20), diversos profissionais da imprensa puderam estar no barracão da Acadêmicos do Salgueiro, na Cidade do Samba, no Rio, para um encontro a convite da presidente Regina Celi Fernandes, que teve ainda a presença dos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage. Na ocasião, também estiveram presentes os diretores culturais da Academia do Samba e o diretor de carnaval, Alexandre Couto, para uma explanação sobre o desfile que irá mostrar o enredo “A Divina Comédia do Carnaval”.

Como recomendado previamente a toda a imprensa, foi expressamente proibido fotografar e/ou filmar os carros alegóricos. As imagens enviadas a toda a imprensa pela assessora de imprensa Flávia Cirino, revelou alguns pequenos detalhes do grandioso desfile que a vermelho e branco irá apresentar no próximo domingo.

No ensaio do último sábado (18), nossa reportagem esteve presente, revelando que os salgueirenses estão com o samba de enredo na ponta da língua, prometendo fazer a Sapucaí cantar de ponta a ponta.