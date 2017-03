Manual Técnico fortalece o turismo fluminense

Um instrumento que apoiará estudos, a organização e a estruturação do setor turístico. Com esta meta, a Secretaria de Turismo relança uma versão atualizada do Manual de Apoio Técnico aos Secretários e Dirigentes de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A ideia é que a publicação auxilie, especialmente, os gestores municipais que estão em início de gestão, orientando ações e projetos direcionados ao incremento da atividade.

Segundo Nilo Sergio Felix, secretário de Turismo, o material vai facilitar e fortalecer o elo entre os gestores públicos e a iniciativa privada, além de dar agilidade em ações em prol do turismo sustentável.

“O turismo é de extrema importância para o desenvolvimento e crescimento do Brasil e do mundo. É importante lembrar que a atividade envolve 52 setores da economia, gerando milhões de empregos. No Brasil, é a atividade do setor terciário que mais cresce. Em 2014, movimentou R$ 492 bilhões, entre atividades diretas, indiretas e induzidas, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). Precisamos dar suporte para que as cidades do interior acreditem na força do turismo como mola propulsora de crescimento”, disse o secretário.