Light concederá desconto na conta de luz em abril

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) determinou um desconto de 13,36% nas contas de luz do próximo mês. A conta mais barata se deve à devolução de cobrança indevida pela energia proveniente da termelétrica de Angra 3. O valor foi cobrado nas tarifas de 2016, mas a energia não chegou a ser usada porque a usina não entrou em operação. O valor total a ser devolvido, incluindo todas as concessionárias, será de R$ 900 milhões.

Segundo informações da Light, a devolução da cobrança indevida será feita em duas etapas: Na primeira, em abril, quando a tarifa será reduzida para reverter os valores da usina e, ao mesmo tempo, deixará de considerar o custo futuro do Encargo de Energia de Reserva (EER).

Na segunda etapa, que começa em 1º de maio, a tarifa apenas deixará de incluir o EER de Angra 3.

A Aneel também determinou que as distribuidoras incluam um texto padronizado nas faturas de abril e maio de 2017 para informar os consumidores sobre o processo de ajuste. As concessionárias também devem usar outros meios de comunicação para divulgar o movimento tarifário. Com informações da Agência Brasil