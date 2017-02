Firjan: Centro-Sul Fluminense registra queda da atividade industrial

A Pesquisa Sondagem Industrial, divulgada ontem pelo Sistema Firjan, revela que as indústrias do Centro-Sul Fluminense registraram queda da atividade produtiva em dezembro de 2016. O indicador de volume de produção atingiu 43,9 pontos e com isso a indústria dos municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios supriu a demanda por seus produtos através da redução do nível de estoques (44,3). A pesquisa sinaliza ainda que a baixa atividade teve reflexos no mercado de trabalho (45,2).

A Sondagem Industrial varia de zero a cem pontos. Os valores abaixo de 50 indicam piora ou redução; e acima de 50 representam melhora ou aumento. Assim como nas outras regiões do Estado do Rio, todos os indicadores estão em linha no 4º trimestre de 2016, exceto pela utilização da capacidade instalada (64%), que operou acima da média histórica (61,7%).

Neste cenário, os empresários entrevistados mostraram insatisfação com as condições financeiras, já que o acesso ao crédito (21,5) e a margem de lucro (35,1) continuam sendo um problema. Para os próximos meses, a expectativa é de redução na demanda por produtos (47,7), na compra de matéria-prima (45,0), nos investimentos (36,5) e no número de empregados (43,8). Como alternativa ao mercado interno, os empresários planejam destinar sua produção às exportações (56,3).

Desemprego

Conforme indicado na pesquisa realizada pelo Sistema Firjan entre os dias 3 e 13 de janeiro, a queda da atividade industrial tem resultado em desemprego. A JBS anunciou na semana passada o fechamento da unidade em Três Rios, onde gerava 250 empregos diretos.

A T’Trans também demitiu muitos funcionários. Inclusive, circulou um boato na cidade de que a unidade estaria fechando. Em contato com a empresa, fomos informações de que não está previsto o fechamento da unidade, apenas demissões por causa da crise que o país atravessa.

