Fique por dentro da programação do Carnaval da região

Das cinco cidades da região, Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, Areal e Comendandor Levy Gasparian, só as duas últimas não terão carnaval. Devido à crise, os prefeitos disseram que não tem como realizar a maior festa popular do país.

Entre um ajuste e outro, algumas mudanças foram feitas, os shows são menores, para que Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, pudessem celebrar o reinando de Momo com a mesma alegria de sempre.

Os festejos que começaram ontem seguem até a próxima terça-feira (28), com exceção de Três Rios que, no sábado (4), realiza o desfile as campeãs.

Confira a programação completa da região:

Três Rios

Sábado (25)

Pagodão do Sacode (Praça JK)

Bloco das Piranhas com Nova Era e SaZuera(em frente ao CAER)

Avenida

20h30: Desfile das Escolas de Samba do Grupo B

– G.R.E.S. Unidos da Ponte Seca

– G.R.E.S. Independentes do Triângulo

23h – Show com Sandra Portela

Domingo (26)

Bloco Domingo de Manhã com Acústico A3, Bicho Solto e Leonardo de Freitas e Fabiano (Rua 15 de Novembro)

Avenida

21h: Desfile das Escolas de Samba do Grupo A

– G.R.E.S. Sonhos de Mixyricka

– G.R.E.S. Bambas do Ritmo

– G.R.E.S. Bom das Bocas

– G.R.E.S. Em Cima da Hora

– G.R.E.S. Mocidade Independente de Vila Isabel.

Segunda-feira (27)

Avenida

18h – Desfile dos Blocos de Embalo

19h – Bloco Zuera com Renatinho da Bahia

23h – Show com Lucas e Orelha

Terça-feira (28)

Avenida

17h – Bloco Total Flex com SaZuera

23h – Show com Carrossel de Emoções

Quinta-feira (02)

15h – Apuração do Carnaval 2017

Local: Salão do Entrerriense F.C.

Sábado (04)

21h- Desfile das Campeãs

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

Paraíba do Sul

Sábado (25)

Coreto

16h – Matinê Infantil com a Banda Copasul

18h – DJ Diego Soares

19h – Baile da Velha Guarda com a Banda Copasul

Palco Principal

22h – Joca Santanna

00h – Chora Me Liga com João Lucas e Matheus

Blocos

Acadêmicos da Tocaia 15h. Concentração na praça de Queima Sangue

Cambaleio Mais Não Caio 20:00. Parque Salutares

Bloco Vai Toma :21:00. Concentração embaixo da ponte velha percurso

Escola de Samba Bela Vista 22:30. Concentração no Espaço Souza

Domingo (26)

Coreto

16h – Matinê Infantil com a Banda Copasul

18h – DJ Diego Soares

19h – Baile da Velha Guarda com a Banda Copasul

Palco Principal

22h – Universamba

00h – Quizomba

Blocos

Arrastão da Liberdade 18:00. Concentração no liberdade rua de cima

Bloco das Torcidas 19:00. Concentração embaixo da ponte velha

Balança Mas Não Para 20:00. Percurso Rua das Palhas na quadra próximo a fabrica de manilhas

Bloco Cala Boca e me Beija . Concentração no Botequim da Corte

Bloco Deu Onda 22:30. Concentração no Espaço Souza,

Bloco do Inema 16h. Rua Dr. Jorge Junqueira

Bloco Unidos do Brocotó 17h. Concentração no Moro do Volante

Segunda-feira (27)

Coreto

16h – Matinê Infantil com a Banda Copasul

18h – DJ Diego Soares

19h – Baile da Velha Guarda com a Banda Copasul

Palco Principal

22h – DJ

00h – Água de Fogo

Blocos

Amigos do Caminho de Dentro e o Bloco das Piranhas19:00. Concentração Bar do Pezão Caminho de Dentro.

Bloco RP 19:30. Concentração em frente ao deposito do Kaka

Bloco Flanaticos 20:00. Concentração em frente a lanchonete do Joãozinho

Bloco do Limoeiro 21:00. Concentração Praça do Limoeiro

Bloco da Horus 21:00. Concentração dentro do Clube Horus

Terça-feira (28)

Coreto

16h – Matinê Infantil com a Banda Copasul

18h – DJ Diego Soares

19h – Baile da Velha Guarda com a Banda Copasul

Palco Principal

20h – Orquestra Céu na Terra

Bloco

Bloco Mamãe Eu Quero 19:00 Concentração rua Dom Orione

Sapucaia

Sábado (25)

22h – Show com Alice Cabral e Banda

Domingo (26)

16h30 – Concentração dos Blocos

22h – Dj Tonny e Convidados

23h – Show com Beto Chocolate e Banda

Segunda-feira (27)

16h30 – Concentração dos Blocos

22h – Batalha de Confete

23h30 – Show com Lucas Gonçalves e Júnior

Terça-feira (28)

16h30 – Concentração dos Blocos

22h – Folia na Praça com Dj Tony

23h – Jr do Cavaco e Grupo Recanto do Samba

Anta

Sábado (25)

18h – Bloco Zuera

23h – Show com Banda Agig após Dj Willian e convidados

Domingo (26)

16h30 – Concentração do Bloco Arrocha (Bar Fael)

21h – Bateria Nota 10

23h – Show com Mister Kaô Folia

1h – Dj Tonny e Convidados

Segunda-feira (27)

16h30 – Concentração do bloco das Piranhas (Praça Porto)

19h – Bloco do Boi Suruba

23h – Dj Willian e Convidados

Terça-feira (28)

16h30 – Bloco do Kaô (Saindo do Pantanal pelas ruas)

21h – Bateria Nota 10

22h – Dj Tonny

23h – Mister Kaô Folia

Aparecida

Sábado (25)

14h30 – Concentração do bloco Vai Quem Quer

22h – Bloco do Vitor

23h – Show com Beto Chocolate e Banda Cai na Folia

00h30 – Bloco Tops do Treiller

Domingo (26)

14h30 – Bloco das Piranhas

17h – Bloco da Galinha Caipira

22h – Bloco do Vitor

23h – Show com JR do Cavaco e grupo Recanto do Samba

00h30 – Bloco Tops do Treiller

Segunda-feira (27)

14h30 – Bloco Rural Folia

22h – Bloco do Vitor

22h30 – Dj Tonny

23h30 – Show com Alice e Banda

Terça-feira (28)

14h30 – Bloco Ressaca

18h30 – Bloco Doidão

22h – Bloco do Vitor

23h – Show com Lucas Gonçalves e Júnior

Confira também a programação da cidade vizinha Miguel Pereira

Sábado (25)

A partir das 23h – Loukamizade; Caçarola do Samba Show e Dj Daniel

Domingo (27)

A partir das 23h – Paulo Santana; Banda Lumy e Dj Biba

Segunda-feira (27)

A partir das 23h – Banda Chegaê; Balanço Carioca e Dj Daniel

Terça-feira (28)

A partir das 23h – Banda Gato Preto; Caçarola do Samba Show e Dj Biba