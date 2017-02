Empresário petropolitano está desaparecido

O empresário petropolitano, Rogério Leitão Viera, de 39 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (6) quando saiu de sua residência, por volta das 8h, dizendo para a mãe que retornaria em uma hora e desde então não mais voltou e nem foi visto.

Segundo informações da família, Rogério teria deixado o celular em casa e saído de carro apenas com a roupa do corpo. Sua irmã, Patrícia Leitão, disse que até o momento ele não fez nenhum tipo de contato, não realizou movimentação bancária e que nenhuma ligação com pedido de regaste foi recebida.

Patrícia também relatou que Rogério passava por um quadro depressivo desde maio de 2016 e que na segunda-feira, data de seu desaparecimento, ele tinha uma consulta marcada com um psicólogo, mas não compareceu.

O fato já foi registrado na 105ª DP e quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro de Rogério, pode ligar para Patrícia pelo telefone (24) 98824-6217.