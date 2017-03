Dia Mundial da Água

Além de conscientizar quanto à importância da água, a data será usada para falar sobre o desperdício. Segundo o Conselho Mundial da Água, aproximadamente 90% das águas residuais do mundo são despejadas no meio ambiente sem tratamento, enquanto isso, mais de 923 milhões de pessoas no mundo não tem acesso à água potável.

Se comparado com nossa região, parece distante, mas cada dia mais, esta realidade tem afetado as pessoas e alertado para a importância da preservação da água. Atualmente 12% da população mundial não tem acesso a fontes potáveis e 3,5 milhões de mortes por anos são atribuídas a doenças ligadas à água. Em todo o mundo, o custo total da insegurança da água para a economia global é avaliado em US$ 500 bilhões por ano.

Em Três Rios, cidade com aproximadamente 80 mil habitantes, o Saaetri (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios) tem superado as adversidades. Embora com problemas de infraestrutura, onde muitas instalações terão que ser refeitas, a direção tem trabalhado para garantir o abastecimento de água aos moradores e empresas.

Além dos reparos, a autarquia trirriense tem agido em toda o município, e em alguns pontos que não tinham esta assistência, como o distrito de Bemposta, onde foi perfurado um poço artesiano e instalado novos registros, tubulações e reservatório.

Trabalhando para melhorar o atendimento, hoje o Saaetri também vai conscientizar a população trirriense em relação à economia e aproveitamento da água. Já nesta manhã, a equipe fará uma blitz educativa nas ruas da cidade com a participação de aguadeiros. Além disso, uma miniatura da Estação de Tratamento de Água estará disponível para visitação na sede da autarquia com o objetivo de demonstrar o processo de tratamento para as crianças e também ressaltar a qualidade da água fornecida para toda a população.

“Precisamos que o uso racional desse bem tão precioso seja um hábito, e todos juntos devemos atuar nessa conscientização. Só de mãos dadas podemos fazer a diferença”, disse o diretor do Saaetri e vice-prefeito, Alberto dos Santos Lavinas, mais conhecido como Betão Lavinas.

Em Comendador Levy Gasparian, a Saeleg (Serviço de Água e Esgoto de Levy Gasparian) está numa situação bem diferente: com problemas para conseguir abastecer toda o município, de aproximadamente, oito mil habitantes. No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, diversas localidades, como Fernandes Pinheiro e Fonseca Almeida, ficaram sem abastecimento de água. E, segundo informações, a Prefeitura Municipal está tendo dificuldades para resolver este problema.

O Governo Municipal não fala sobre o problema, mas garante que tem trabalhado para levar melhorias para a população gaspariense.

No geral, os desafios são muitos. O crescimento da população mundial está estimado em 80 milhões de pessoas por ano, com estimativa de chegar a 9,1 bilhões em 2050, sendo 6,3 bilhões em áreas urbanas. O relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) atribui a vários fatores a possível falta de água, entre eles, a intensa urbanização, as práticas agrícolas inadequadas e a poluição, que prejudica a oferta de água limpa no mundo.

Preservar é a melhor maneira de ter! Faça sua parte!