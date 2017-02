Detran oferece curso de direção defensiva

16Para reduzir a violência no trânsito e tornar as ruas e estradas mais seguras, o Detran abre mais uma turma do curso de direção defensiva, no próximo dia 21 de fevereiro. Em três dias consecutivos de aula, os alunos aprenderão como dirigir de maneira consciente e responsável. Ao todo, serão oferecidas 40 vagas.

Para se inscrever, os interessados devem ter Carteira Nacional de Habilitação válida nas categorias B, C, D e E, sem ter atingido o limite de 20 pontos em infrações de trânsito nos últimos 12 meses e nem sofrido suspensão ou cassação do direito de dirigir.

O curso tem duração de 12 horas, e as aulas serão realizadas das 8h às 11h40 na Escola Pública de Trânsito, na Lapa.